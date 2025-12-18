Event in Beverly Hills: Dwayne Johnson und Kevin Hart feiern erste Golden-Globe-Nominierungen

Bei einem Event in Beverly Hills trafen Dwayne Johnson und Kevin Hart aufeinander - und konnten gemeinsam ihre ersten Golden-Globe-Nominierungen feiern.

Dwayne Johnson (53) und Kevin Hart (46) haben sich gemeinsam beim 83. Golden Globes First-Time Nominees Luncheon in Beverly Hills gezeigt. "Nur zwei Erstnominierte, keine große Sache", schrieb Hart bei Instagram zu einem gemeinsamen Bild mit Johnson von dem Event und fügte lachende Emojis an. "Ich bin so stolz auf meinen dummen Bruder! [...] Ich liebe dich für immer, Trottel."

Johnson ist in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einem Filmdrama" für seine Rolle in dem Sportdrama "The Smashing Machine" nominiert. Hart hingegen darf auf eine Auszeichnung in der Kategorie "Beste Leistung in einer Stand-Up-Comedy" für sein Netflix-Special "Kevin Hart: Acting My Age" hoffen. Die Verleihung der Golden Globes steigt am 11. Januar 2026.

Stilsicher auf dem roten Teppich

"The Rock" erschien zu der Veranstaltung in einem eleganten cremefarbenen Anzug, den er mit einem hellvioletten Satin-Hemd und weißen Loafern kombinierte. Hart setzte auf einen klassischeren Look: Der Comedian trug einen dunkelgrauen Anzug über einem weißen Hemd, dazu schwarze Loafer. Als besonderes Detail zierte eine kleine Brosche das linke Revers seines Jacketts.

Die beiden Schauspieler haben auch schon zusammengearbeitet, unter anderem für "Central Intelligence" (2016) sowie "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" (2019). Und es bleibt nicht dabei: Für 2026 ist ein weiterer gemeinsamer "Jumanji"-Film angekündigt.

Johnson und Hart gehören zu den engsten Freunden in Hollywood - und zu den ungleichsten, zumindest was ihre Körpergröße betrifft. Beim Event in Beverly Hills wurde dieser Kontrast einmal mehr augenfällig: Während es der frühere Wrestler auf 1,96 Meter bringt, misst Kumpel Hart etwa 1,65 Meter.

Die beiden verstehen sich offenbar so gut, dass Johnson über den Größenunterschied witzeln darf. Zu einem Bild mit Ex-Basketballspieler Shaquille O'Neal (53), der ihn selbst überragt, schrieb er im Juni mit einem lachenden Emoji: "Jetzt sehe ich aus wie Kevin Hart. Ich liebe dich, großer Bruder."