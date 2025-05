Event in Asperg: Stuttgarter Zeitung lädt zum Genuss-Abend in preisgekrönte Tapas-Bar ein

Stuttgarter Zeitung lädt zum Genuss-Abend in preisgekrönte Tapas-Bar ein

Event in Asperg

1 Spanische Lebensfreude in der Tapas-Bar Aguila. Foto: Adler Asperg

Spanische Lebensfreude genießen: Die Stuttgarter Zeitung veranstaltet am 14. Mai im Aguila in Asperg (Kreis Ludwigsburg) einen Genuss-Abend. Es gibt Tapas-Variationen, Cocktails und exklusive Einblicke in die Küche. Noch sind Plätze frei.











Link kopiert



Die spanische Küche steht vor allem für eines: Lebensfreude. Sofort ist da der Gedanke an Tapas, die spanischen Kleinigkeiten, durch die man sich in geselliger Runde genussvoll durchfuttert. Oliven, gebratene Paprika, Croquetas, Fleischbällchen in Tomatensauce, Patatas Bravas...