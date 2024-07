Event im Schmellbachtal: Bei den L.-E.-Summer-Games wird es sportlich

1 Ein spielerischer Wettkampf auf dem Gelände im Schmellbachtal? Der Ringer Frank Stäbler ist schon dabei. Foto: dpa/Tom Weller

Die Betreiber des Waldgasthofs im Schmellbachtal richten einen Wettbewerb für Vereine aus. Der Schirmherr ist der Musberger Ringer Frank Stäbler.











Paris hat in diesem Sommer die Olympischen Spiele, und Leinfelden-Echterdingen hat die L.-E.-Summer-Games. Die Betreiber des Waldgasthofs im Schmellbachtal im Grünen vor den Toren der Stadt haben sich einen sportlichen Wettbewerb für Vereine ausgedacht. Am 31. August findet die Veranstaltung statt, angeschrieben wurden im Vorfeld sämtliche Vereine im Ort. Und das sind jede Menge. „Es gibt 180 Vereine in der Stadt, was wir persönlich sensationell finden. Es unterstreicht das außerordentliche ehrenamtliche Engagement für die Bürger in Leinfelden-Echterdingen“, sagt Jessica Göthel, die die Gaststätte gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten führt.