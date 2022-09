1 Spektakel im Blüba: An diesem Sonntag findet wieder das Kürbiswiegen statt. Foto: Archiv/uhnle

An diesem Wochenende ist es wieder so weit. Im Blühenden Barock in Ludwigsburg messen sich Züchter aus ganz Deutschland. Die Frage: wer hat das größte Gemüse?















Es ist wieder so weit: Am Sonntag, 2. Oktober, findet im Blühenden Barock die Deutsche Meisterschaft im Kürbiswiegen statt. Züchter aus verschiedenen Bundesländern treten gegeneinander an. Für die Lokalmatadore aus dem Ländle gibt es zudem eine Extra-Wertung. Von 13 Uhr an kommen die ersten Kürbisse auf die Waage. Das deutsche Rekordgewicht aus dem Jahr 2018 liegt bei 916,0 Kilogramm. Baden-württembergischer Meister ist bislang Nils Schuon aus Haiterbach. Prämiert wird auch der längste Kürbis ebenso wie die schwersten Field-Pumpkins und Wassermelonen. Und der Kürbis-Marathon geht noch weiter: Am 9. Oktober kommen die schwersten Früchte Europas auf die Waage.