Event-Comeback nach neun Jahren: Großes 18.-Jahrhundert-Fest in Marbach steigt am Wochenende

Großes 18.-Jahrhundert-Fest in Marbach steigt am Wochenende

1 Ansteckende Begeisterung beim Zug der Gewandeten durch die Marbacher Altstadt vor neun Jahren. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) wird am Wochenende, 3. und 4. Mai, das Rad der Zeit zurückgedreht. Bürgerschaft und Gäste feiern das Jahrhundert, in dem die beiden großen Söhne der Stadt, Friedrich Schiller und Tobias Mayer, gelebt haben.











Wenn am kommenden Wochenende, 3. und 4. Mai, Männer in Kniehosen und Westen, Frauen in Empire-Kleidern oder groben Röcken und Miedern in Marbach die Altstadt und die Schillerhöhe mit Leben füllen und selbst die Kleinsten noch stilecht gewandet sind, wenn sich die Menschen höflich mit „Ihr“ anreden, glauben sich die Besucher um rund 300 Jahre in der Zeit zurückversetzt. Manche davon kleiden sich ebenso der Zeit entsprechend wie rund 250 eigentlichen Akteure. Das 18.-Jahrhundert-Fest, das erstmals seit 2016 wieder stattfindet, ist ohne Zweifel eines der attraktivsten Feste in der Geburtsstadt des Dichters Friedrich Schiller und des Astronomen Tobias Mayer.