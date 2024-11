Event bei Breuninger: Lena Gercke trifft Fans in Stuttgart

1 Lena Gercke trifft Fans in Stuttgart. Foto: Jens Kalaene/dpa/Jens Kalaene

Vom Topmodel zur Unternehmerin: Mit ihrer Modemarke LeGer erzielte Lena Gercke im vergangenen Jahr einen Umsatz von 15 Millionen Euro. Am Samstag bittet die 36-Jährige ihre Fans zum Meet & Greet bei Breuninger in Stuttgart.











Mit dem Stuttgarter Fußballer Sami Khedira war sie zusammen, siegte 2006 bei der ersten Staffel von „Germanys Next Topmodel“, moderiert Fernsehsendungen und ist Chefin ihrer eigenen Modemarke LeGer: An glamourösen, aber auch alltäglichen Nachrichten über Lena Gercke mangelt es in den bunten Blättern nicht. Kürzlich war zu lesen, dass sie sich den Zeh gebrochen hat und trotzdem mit einem Lächeln in Paris über das Catwalk gelaufen ist.