Event auf der Messe Stuttgart: Stutyard 2.0 – Techno-Rave kehrt am Wochenende zurück

Nach Kritik an der Festival-Premiere im Dezember 2024 kehrt die zweite Ausgabe von „Stutyard“ zurück - in doppelter Ausführung und mit überarbeitetem Konzept. Worauf sich Raver freuen können.
Teils lange Wartezeiten am Einlass und an der Bar, Gedränge und frierende Besucherinnen und Besucher an den Toiletten im Außenbereich – das Techno-Festival „Stutyard“, das im Dezember letzten Jahres auf der Landesmesse Stuttgart Premiere feierte, hatte harsche Kritik einstecken müssen. Vor allem auf Social Media hatten sich Gäste über die Organisation beschwert. Kurz nach dem Event hatte sich Veranstalter Deniz Keser unserer Zeitung gegenüber bereits zur Kritik geäußert und zudem angekündigt, für das zweite Event Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Darüber hinaus betonte er, dass es von rund 7500 Besuchern um die 250 Beschwerden gegeben hatte. Der Großteil der Gäste sei, so Keser, mit dem Festival zufrieden gewesen.