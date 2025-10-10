Event auf dem Cannstatter Wasen: Kreativität trifft Ekstase – Romulo Kurányi bringt Kunst ins Bierzelt

Bei Art N’ Beat schafft Romulo Kurányi am Freitagabend ein Kunsterlebnis im Bierzelt. Seine Werke verschmelzen mit der Energie einer Clubnacht – Kreativität trifft Ekstase.
Kunst braucht keine Galerie, um wirken zu können. Der Gastronom Tim Berkemer und der Künstler Romulo Kurányi führen dies beim Event Art N’ Beat in der Spitzbubenbar im Sonja-Merz-Zelt gemeinsam vor. Manchmal reicht ein Volksfestzelt – und Menschen, die selbst mit Lederhose und Dirndl bereit sind, sich auf das Ungewöhnliche einzulassen. Man kann sich überall inspirieren.