Eveline Hall wird 80: Ihre Model-Karriere begann im Alter von 65

Mit 65 startete Eveline Hall ihre Karriere als Model, noch später schrieb sie ein Buch, brachte ihr Debütalbum heraus und spielte in Filmen und Serien mit. Jetzt feiert die ehemalige Ballerina und Schauspielerin ihren 80. Geburtstag. Ihr Erfolgsrezept? Jedenfalls nicht "ausruhen".

"Denk' nicht, dass Ausruhen dir guttut. Ich glaube nicht daran, sich auszuruhen und eine Pause zu machen. Wir brauchen das nicht": Eveline Hall war etwa 74 Jahre alt, als sie in einem Interview mit "Vogue" diese Antwort herausknallte. Jetzt feiert Hall ihren 80. Geburtstag - Pause gemacht hat sie immer noch nicht.

Während Selfcare-Verfechter vermutlich einiges einzuwenden hätten gegen Halls strenges Leistungsdenken, funktioniert es für sie doch eindeutig. Ihr Leben ist der Beweis: In einem Alter, in dem andere Menschen in Rente gehen, fing Hall ihre x-te Karriere an - als Model. Mit 65 Jahren lief sie für Michael Michalsky auf der Berlin Fashion Week das erste Mal über den Laufsteg, im Anschluss arbeitete sie mit renommierten Fotografen wie Peter Lindbergh und Ellen Unwerth zusammen.

Die Bühne war allerdings nicht neu für sie. Hall wurde 1945 geboren und lernte schon als Mädchen Ballett tanzen. Faulheit konnte sie schon als junge Frau kaum ertragen. Da sei sie am Sonntag eben alleine in den Ballettsaal gegangen und hätte gearbeitet, erklärte sie einst der "Süddeutschen Zeitung". Mit 16 Jahren stand sie als Solistin des Hamburger Balletts auf der Bühne, mit 26 tanzte sie in Las Vegas und lernte Stars wie Tina Turner, Diana Ross oder Elvis Presley kennen. Vier Jahre später, zurück in Hamburg, absolvierte sie eine Schauspielausbildung und wurde am Thalia-Theater, in Basel und Wien engagiert.

Hall und die Männer: "Je jünger desto besser"

Vielleicht liegt ihr Geheimnis in der Balance - das genussvolle Leben kommt bei Hall trotz aller Disziplin nämlich auch nicht zu kurz. Hall liebt das Essen, erlaubt sich auch mal ein paar Gläser Wein - und Männer. Ihr erster Ehemann war ein Cherokee, der ihr sein Land zeigte, aber zu eifersüchtig wurde für die freiheitsliebende Hall. Ihre beste Beziehung war ein 27-jähriger Franzose namens Serge, der auch morgens um fünf die Wohnung mit der damals 45-Jährigen umräumte, wenn es sein musste. "Je jünger desto besser. Bloß nicht so einer, den du hinter dir herziehen musst", verriet sie 2013 im "Welt"-Interview über ihre Vorliebe für junge Männer.

Männer waren allerdings nie der Lebensmittelpunkt von Hall. Dafür gibt es zu viele andere Dinge, die ausprobiert werden wollen. Und mit denen ist Hall noch lange nicht durch: Mit 60 Jahren sprach sie ihr Mentor und Übervater Ted Linow von Mega Models an: "Eveline, in Dir seh ich was, da müssen wir nochmal ran." Mit der neuen Modelkarriere war es nicht getan. Mit 68 veröffentlichte Hall ihr autobiografisches Buch "Ich steig aus und mach ne eigene Show" und hatte immer noch nicht genug. Zwei Jahre später brachte sie ihr Debütalbum "Just A Name" heraus.

Mit 71 aktivierte sie ihre Schauspielkünste neu - diesmal vor der Kamera. Sie spielte in Filmen wie "Die kleine Hexe" neben Karoline Herfurth oder zuletzt in der ZDF-Serie "Love Sucks" mit, in der sie die Geliebte eines 25-jährigen Vampirs mimte. Zuletzt drehte Hall "In The Lost Lands" an der Seite von Milla Jovovich.

Schön und sexy muss nicht jung bedeuten

Natürlich wollen alle von dem ungewöhnlichen Model wissen, was das Geheimnis ihrer Vitalität und Schönheit ist. OPs oder Botox interessieren sie nicht. Stattdessen plädiert sie dafür, Schönheit nicht nur mit Jungsein zu assoziieren: "Ich kann gut aussehen, ich kann sexy aussehen - aber jünger werde ich nicht. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen", stellte sie bei "Fitbook" klar.

Karottensaft und tägliches Hanteltraining spielen bei ihr eine besondere Rolle. Noch entscheidender aber ist - Sie ahnen es - die Disziplin: "Mit der Minute, in der du aufhörst, wartet die böse Hexe im Körper darauf, dir eins auszuwischen. Und dann geht nichts mehr. Du kannst dagegen nur ankämpfen, indem du sagst: Ich mache weiter."