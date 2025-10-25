Eveline Hall wird 80: Ihre Model-Karriere begann im Alter von 65

Mit 65 startete Eveline Hall ihre Karriere als Model, noch später schrieb sie ein Buch, brachte ihr Debütalbum heraus und spielte in Filmen und Serien mit. Jetzt feiert die ehemalige Ballerina und Schauspielerin ihren 80. Geburtstag. Ihr Erfolgsrezept? Jedenfalls nicht "ausruhen".
"Denk' nicht, dass Ausruhen dir guttut. Ich glaube nicht daran, sich auszuruhen und eine Pause zu machen. Wir brauchen das nicht": Eveline Hall war etwa 74 Jahre alt, als sie in einem Interview mit "Vogue" diese Antwort herausknallte. Jetzt feiert Hall ihren 80. Geburtstag - Pause gemacht hat sie immer noch nicht.