Evangelische Landeskirche: Zwölf Missbrauchs-Betroffene melden sich bei Landeskirche

1 Landesbischöfin Heike Springhart: „Man kann dieses erlittene Leid nicht entschädigen.“ Foto: dpa/Uli Deck

Das Thema beschäftigt die Kirchen seit Jahren. Die Aufarbeitung ist noch immer nicht so richtig in Gang. Konsequenzen werden aber schon gezogen.











Link kopiert



Zwölf weitere Betroffene von sexualisierter Gewalt haben sich in diesem Jahr bei der evangelischen Landeskirche in Baden gemeldet. Für die im Januar vorgestellte Studie zu sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der evangelischen Kirche hatte die badische Landeskirche 88 Beschuldigte und 178 betroffene Personen anonymisiert gemeldet. „Man kann dieses erlittene Leid nicht entschädigen“, sagte Landesbischöfin Heike Springhart nun am Rande der Herbstsynode in Bad Herrenalb (Landkreis Calw).