Evangelische Kirche Stuttgart-Feuerbach: Neuer Titel für Kantorin

1 Von links: Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke, Kirchenmusikdirektorin Christine Marx, der Sprecher der Kantorei Matthias Ripp, Dekanin Elke Dangelmaier-Vincon und die beiden Pfarrer Jens Keil und Valerie Sebert Foto: Mauritius-Kantorei/Bernhard Held

Feuerbachs Kantorin Christine Marx ist für ihre besonderen Dienste zur Kirchenmusikdirektorin ernannt worden.











Kirchenmusikdirektor wird nicht jeder. Insgesamt gibt es in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 35 aktive Kirchenmusikdirektoren, die sich den Titel verdient haben. Christine Marx aus Stuttgart-Feuerbach gehört nun dazu. Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke hat ihr die Urkunde an der Feuerbacher Stadtkirche übergeben – auch für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie, als sie alles versucht habe, um zumindest mit kleinen Ensembles proben und in den Gottesdiensten singen zu können. Auch ihre intensive Chorarbeit mit Kindern und Jugendlichen sei hervorzuheben.