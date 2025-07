Am Morgen ein „Gottesdienst für Groß & Klein“, am Nachmittag „Sommermusik“ auf dem Vorplatz: So wird der Slogan „Paulus lebt!“ mit Leben gefüllt.

Die Gerüste um die evangelische Pauluskirche in Stuttgart-West sind abgebaut, das Licht fällt wieder frei durch die Glasfenster von Christian Oehler in den hohen, architektonisch ganz vom Gedanken einer freiheitlichen Gesellschaft geprägten Kirchenraum.

Jeden zweiten Sonntag im Monat gehört diese Bühne der Glaubensvermittlung Erwachsenen und Kindern im bewussten Miteinander. Als „Gottesdienst für Groß & Klein“ gestaltet Pfarrerin Anna Grapentin das Angebot. Und wenn der jüngste Termin am vergangenen Sonntag, 13. Juli, mit „Halleluja mit Händen und Füßen“ überschrieben war und durch „Musik der jungen Trompeten und Posaunen“ des Paulus-Posaunenchors mit geprägt war, konnte man dies durchaus bereits als Hinweis auf das Sommerkonzert der Paulus-Bläser am Nachmittag auf dem Kirchen-Vorplatz verstehen.

Lesen Sie auch

Der Kirchenraum mit den Glasfenstern von Christian Oehler Foto: paulus/paulus

Unter der Flagge „Paulus lebt!“ engagieren sich Gemeindemitglieder, aber auch Anwohnerinnen und Anwohner sowie Stimmen aus der Lokalpolitik für eine Zukunft am stadtteilprägenden Kirchenstandort im Herzen des Stuttgarter Westens. Und nicht nur sie alle hatten wohl ihre Freude an diesem besonderen Paulus-Sonntag. Stimmengewirr und Staunen am Morgen, gut besetzte Stuhlreihen dann am Nachmittag zum Sommerkonzert. Manch federnder Swing-Ton des Paulus-Posaunenchors brachte auch Passanten in den umliegenden Straßen zum Innehalten. „Das kommt von der Pauluskirche, da bewegt sich was“, war hier und da zu hören – und der Zusatz „gut so“.

Bartholdys „Lobgesang“ erklingt

Bereits nächsten Sonntag bestätigt sich das „Paulus lebt!“ erneut mit einem besonderen Angebot: Der Pauluschor unter Leitung von Sabine Steinmetz singt im Gottesdienst um 10 Uhr ausgewählte Teile aus dem Lobgesang von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und bereits an diesem Samstag, 19. Juli, bringt der Chor der Katholischen Hochschulgemeinde Tübingen das „Mörike-Liederbuch“ von Hugo Distler zum Klingen. Beginn ist um 19 Uhr.