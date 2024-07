Evangelische Kirche in Leonberg: Abschied von Pfarrer Wahl

1 Nach fünf Jahren hört Ernst-Michael Wahl als Pfarrer der Kirchengemeinde Eltingen auf. Foto: privat/Archiv

Mit einem bunten Gottesdienst und beim Pfarrgartenfest sagt der Chef der Kirchengemeinde Eltingen am Sonntag Ade.











Link kopiert



An diesem Sonntag, 21. Juli, geht es noch einmal rund: Beim Pfarrgartenfest der Kirchengemeinde Eltingen verabschiedet sich Pfarrer Ernst-Michael Wahl in den Ruhestand. Noch bevor in dem romantisch anmutenden Garten in der Kirchbachstraße 23 ab 11.30 Uhr der Grill angeworfen wird, gibt es um 10 Uhr in der Michaelskirche einen bunten Gottesdienst, der von den Kindern der beiden evangelischen Kindergärten Oberlin und Fröbel gestaltet wird.