Evangelische Kirche im Landkreis Böblingen: Wie viele Dekanate bleiben übrig?

Ab diesen Freitag in Böblingen Erst kommt der Rummel aufs Flugfeld, dann der Zirkus

Ab diesen Freitag (28. März) steht in Böblingen wieder die Oster-Kirmes auf dem Flugfeld an. Der Rummel ist dort für insgesamt neun Tage vor Ort aufgebaut. Ab 16. April gastiert dann an selber Stelle der Osterzirkus der Gebrüder Barelli.