Evangelische Kirche Göppingen: Sorgen wegen der Streichliste des Kreises – Freizeitheim wird verkauft

Bei der Herbstsynode schwingt die Unsicherheit vor den Einsparmaßnahmen des Landkreises überall mit. Emotional wurde es beim Thema Freizeitheim Stötten.
Bei der Sitzung der Herbstsynode des Evangelischen Kirchenbezirks Geislingen-Göppingen im Süßener Gemeindehaus blitzte sie beim Tagesordnungspunkt 4, dem Bericht des Dekans, als auch beim Thema Haushalt 2026 durch: die Angst vor den angekündigten Einsparmaßnahmen des Landkreises im gesamten diakonischen und sozialen Bereich. „Wir wurden aufgeschreckt“, so drückte sich Dekan Hartmut Zweigle in seinem Bericht aus, in dem es auch um die Diakonie ging. „Unser Kirchenbezirk hat unbestreitbar ein diakonisches Profil“, betonte Zweigle und machte unter anderem auf die eine Million Euro Kirchensteuermittel aufmerksam, die der Bezirk für seine vielfältigen Aufgaben in der Ehe-, Lebens- und Familienberatung, der Suchtberatung oder für die Familientreffs aufbringe.