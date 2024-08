Evangelische Bezirke Besigheim und Marbach: Kirche spart und will einen Dekan weniger

Kirche spart und will einen Dekan weniger

1 Das Dekanatsamt in Besigheim – bleibt es erhalten? Foto: avanti/Ralf Poller

Die evangelische Kirche muss auch im Kreis Ludwigsburg sparen – die beiden Dekanate Marbach und Besigheim sollen fusionieren. Unklar ist, wo der Dekanssitz sein wird.











Aus zwei mach eins: Die beiden evangelischen Kirchenbezirke Marbach und Besigheim stehen vor einer Fusion. Sparzwänge der württembergischen Landeskirche erfordern diesen Schritt. Neben einem Pfarrplan für 2030 gibt es nun auch einen Dekanatsplan 2023, der in vielen Gegenden in Württemberg die nicht immer einfachen Fusionen nach sich zieht. Ganz geräuschlos geht auch der Übergang in Marbach und Besigheim nicht über die Bühne. Offen ist zum Beispiel die Frage, wo der Sitz des neuen Kirchenbezirks sein wird.