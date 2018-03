Evanescence in Stuttgart Ovationen für eine One-Woman-Show

Von Elisa Beck 23. März 2018 - 09:08 Uhr

Nach sechs Jahren Pause ist die Evanescence-Sängerin Amy Lee mit einem Best-of-Programm zurückgekehrt. In der Stuttgarter Porsche-Arena hat sie das Publikum mit einer bombastischen Klangkulisse begeistert.





Stuttgart - Am Ende gibt es Standing Ovations in der ausverkauften Porsche-Arena für Amy Lee, die Sängerin der US-Band Evanescence. Sinfonieorchester, Live-Elektronik und Rockband haben eine üppig geschmückte Klangwand errichtet für ihre Darbietung des aktuellen Best-of-Albums „Synthesis“. Selbiges ist ganz auf die Sängerin zugeschnitten, statt des üblichen Rockband-Bombasts untermalen nur klassische Orchesterklänge ihre Stimme. Das gefällt nicht allen Fans, die nun dafür beim Konzert in der bestuhlten Halle voll auf ihre Kosten kommen.

So ausladend sind die episch anmutenden, filmmusikartigen Klänge, dass Amy Lees Stimme nicht immer dagegen ankommt. Vor allem E-Gitarren und Schlagzeug sind nicht an allen Sitzplätzen mit der nötigen Sorgfalt ausgesteuert.

Trotzdem ist dieser Abend eine One-Woman-Show, der mit Musikern vollbesetzten Bühne zum trotz – denn Amy Lee ist nach der Pause das einzige verbleibende Evanescence-Mitglied. Und da darf man schon fragen, warum das Ganze noch unter dem Bandnamen verkauft wird und nicht als Solo-Tour läuft.