1 Allein in Erfurt sollen mehrere Hundert Schüler von den Evakuierungen betroffen sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

Am ersten Schultag nach den Sommerferien sind Bombendrohungen an mehreren Schulen in Thüringen eingegangen. Die Polizei arbeitet auf Hochtouren.











Link kopiert



An mehreren Schulen in Thüringen sind am ersten Schultag nach den Sommerferien E-Mails mit Drohungen eingegangen. Betroffen seien Schulen in Schmölln, Eisenach, Stadtilm, Ilmenau, Friedrichroda sowie in Weimar und in Erfurt, teilte die Landeseinsatzzentrale der Polizei mit.