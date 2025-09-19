Blindgänger gefunden: Zwei Bombenentschärfungen in Berlin geplant - Evakuierungen

Immer wieder findet sich in der Hauptstadt noch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Nun sind Menschen in zwei Gebieten von Evakuierungen betroffen - auch in dem bei Touristen beliebten Bezirk Mitte.
Berlin - In Berlin sollen heute gleich zwei Weltkriegsbomben entschärft werden. Am Morgen wollen Spezialisten zunächst einen Blindgänger im Bezirk Mitte unschädlich machen. Er war in der Spree nahe der auch bei Touristen beliebten Fischerinsel entdeckt worden. Rund 10.000 Menschen mussten nach Angaben der Polizei ihre Wohnungen verlassen. Wegen einer zweiten anstehenden Bombenentschärfung müssen zudem rund 12.400 Menschen in Spandau raus aus den Häusern.