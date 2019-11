Bagger beschädigt Gasleitung – Straßensperrungen in der Innenstadt

Evakuierung in Ludwigsburg

5 Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Straßen in der Ludwigsburger Innenstadt gesperrt. Foto: Andreas Rosar

In Ludwigsburg hat am Donnerstagmittag ein Bagger eine Gasleitung beschädigt. In der Innenstadt wurden einige Straßen gesperrt, vorsorglich wurden umliegende Gebäude teilweise geräumt.

Ludwigsburg - Ein Bagger hat am Donnerstagmittag eine Gasleitung in der Ludwigsburger Alleenstraße beschädigt. Weil Gas ausströmte, evakuierte die Polizei gegen 14 Uhr vorsorglich unter anderem die Mensa im alten Stadtbad. Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums mussten wegen des Vorfalls vorerst in der Schule bleiben.

„Weitere Evakuierungsmaßnahmen sind aber erst einmal nicht notwendig“, sagte Polizeisprecher Peter Widenhorn. Die Polizei ist mit sechs Streifenwagen vor Ort, die Feuerwehr misst derzeit die Gaskonzentration. Auch die Stadtwerke, die das Netz betreiben, sind informiert.

Die Karl-, See- und Teile der Solitudestraße sind gesperrt. „Das wird hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern“, so Widenhorn. In der Alleenstraße wird momentan ein alter Pavillon abgerissen.