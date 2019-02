Evakuierung in Bad Cannstatt

5 Gegen 4.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Unruhige Nacht für elf Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bad Cannstatt. Auf einem Balkon im zweiten Stock brach in der Nacht ein Feuer aus. Die Feuerwehr war bis etwa 4.30 Uhr im Einsatz.

Bad Cannstatt - Die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand in Bad Cannstatt gerufen. Auf einem Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Martin-Luther-Straße brach laut Polizei gegen 3.55 Uhr ein Feuer aus.

Die elf Bewohner des Hauses wurden von den Beamten aus dem Schlaf geklingelt und mussten das Gebäude verlassen. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 4.30 Uhr. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht geklärt. Auch die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.