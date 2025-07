Evakuierung bleibt bestehen: Waldbrand in Gohrischheide weiter außer Kontrolle

1 Der Waldbrand in der Gohrischheide ist weiterhin nicht unter Kontrolle (Symbolbild). Foto: Matthias Bein/dpa

Mehr als 300 Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen das Feuer in der Gohrischheide. Die Lage bleibt angespannt, das genaue Ausmaß unklar – wie geht es am Morgen weiter?











Der Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Auch in der Nacht zum Donnerstag waren mehr als 300 Kräfte von der Feuerwehr, dem Technische Hilfswerk (THW) und anderen Hilfsorganisationen im Einsatz, wie der Landkreis Meißen mitteilte. In sechs Einsatzabschnitten kämpften sie gegen die Flammen – unter anderem bei Jacobsthal, Neudorf (Gemeinde Zeithain), Heidehäuser, Lichtensee (Gemeinde Wülknitz) und Nieska (Ortsteil der Stadt Gröditz).