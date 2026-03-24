Eva Mattes im Interview: „Träume sind meine Wegweiser“

Schauspielerin Eva Mattes gastiert in der Stuttgarter Liederhalle mit „Nirgendland“, einer literarisch-musikalischen Hommage an Mascha Kaléko.
In den Siebzigerjahren war sie das Aushängeschild des Neuen Deutschen Films, aber das breite Publikum machte erst dreißig Jahre später mit ihr Bekanntschaft: Eva Mattes, 71, ermittelte bis 2016 als Klara Blum im Konstanzer „Tatort“, spielt noch heute Theater und ist eine exzellente Vorleserin. Am Samstag, dem 28. März, würdigt sie in Stuttgart die Lyrikerin Mascha Kaléko.