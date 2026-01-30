Ein Casting-Skandal sorgt für Gegenwind: Über 100 prominente Stars mit lateinamerikanischen Wurzeln, darunter Eva Longoria und Jessica Alba, fordern in einem offenen Brief ein radikales Umdenken in Hollywood. Sie kritisieren die systematische Ausgrenzung ihrer Community in der Filmbranche.
Mehr als 100 Schauspieler, Künstler und Kreative mit lateinamerikanischen Wurzeln haben sich zu einer kollektiven Aktion zusammengeschlossen. In einem offenen Brief, der unter anderem "The Hollywood Reporter" vorliegt, fordern sie Hollywoods Unterhaltungsindustrie auf, ihre Stimmen endlich angemessen zu berücksichtigen und zu repräsentieren.