Mindestens 80 Menschen sind bei Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas ums Leben gekommen. Unter den Opfern befinden sich etliche Kinder. Mädchen, die an einem Sommerlager an dem übergelaufenen Fluss Guadalupe teilgenommen haben, werden vermisst.

Etliche Stars haben in den sozialen Medien den Angehörigen der Opfer kondoliert und für Unterstützung der Betroffenen geworben. Allen voran der in Texas geborene Matthew McConaughey (55). "Mindestens 70 Menschen sind ums Leben gekommen, viele weitere werden noch vermisst, und unzählige Texaner sind verletzt - innerlich und äußerlich", schrieb der Schauspieler auf X.

"Wenn ihr könnt, helft bitte, wo und wie ihr könnt. Es wird noch ein langer Weg sein, aber im Moment brauchen der Schock, der Schmerz und das Chaos die ruhige Hand eines Nachbarn", so der "Dallas Buyer's Club"-Star weiter. "Die Texaner gehören zu den widerstandsfähigsten und großzügigsten Menschen der Welt", schloss der Oscar-Gewinner seinen Aufruf.

Eva Longoria und Khloé Kardashian senden Gebete

Eva Longoria (50), die wie Matthew McConaughey aus Texas stammt, hat sich ebenfalls öffentlich geäußert. "Es ist unglaublich, die Überschwemmungen und die betroffenen Lager", schrieb sie in einer nicht mehr aufrufbaren Instagram-Story. "Ich kenne so viele Familien, die schon seit Jahren in diese Lager gehen", schrieb Longoria über das von den Wassermassen überschwemmte Feriencamp für Mädchen.

Die "Desperate Housewives"-Darstellerin schicke ihre Gebete an die betroffenen Familien und Gemeinden. Sie fühle sich hilflos, da sie gerade weit weg sei. Eva Longoria steht derzeit in Frankreich für ihr neues Projekt vor der Kamera. "Es ist eine schwere Welt im Moment. Und ich hoffe, dass jeder auf seine geistige Gesundheit achtet", schrieb die Schauspielerin, die sich derzeit auch für die Rechte von Einwanderern einsetzt. Sie würdigte all diejenigen, "die den guten Kampf kämpfen".

Auch Khloé Kardashian (41) schickt via Instagram ihre Gebete. Ihre Gedanken sind als Mutter vor allem bei den Familien der verstorbenen Kinder. "Der Verlust dieser süßen, unschuldigen Kinder ist etwas, dass ich nicht vollständig verarbeiten kann", schrieb sie. "Es gibt einfach keine Worte dafür".

"Bitte wisst, dass so viele von uns euch im Moment in unseren Herzen tragen und ich bete mit allem, was ich in mir habe, für die, die noch vermisst werden", spricht Kardashian die Angehörigen an. "Texas, wir sind ganz nahe bei dir", schließt sie ihr Posting, dass sie mit dem Emoji eines gebrochenen Herzens illustriert hat. Khloé Kardashian lebte während ihrer Ehe mit Basketballspieler Lamar Odom (45) kurz in dem Bundesstaat.

Shakira spendet Einnahmen aus Konzert in San Antonio

Shakira (48) war im Rahmen ihrer Tour gerade in Texas unterwegs, als die Fluten losbrachen. Auf X gab die Sängerin bekannt, dass sie einen Teil der Einnahmen ihres Auftritts in San Antonio am 5. Juli spenden werde.

Die Kolumbianerin rief ihre Follower dazu auf, es ihr nachzutun und ebenfalls an Wohltätigkeitsorganisationen in San Antonio zu spenden.