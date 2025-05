Eva Imhof: Moderatorin erinnert an Miriam Pielhaus 50. Geburtstag

Sie waren Kolleginnen, Nachbarinnen und ihre 2012 geborenen Töchter waren befreundet. Die Moderatorinnen Eva Imhof (46) und Miriam Pielhau (1975-2016) hatten viele Gemeinsamkeiten und waren als beste Freundinnen eng verbunden. Der frühe Tod von Pielhau hat viele Menschen, aber besonders Eva Imhof tief getroffen. Auch neun Jahre danach trägt sie ihre Freundin im Herzen, wie ein emotionales Posting der zweifachen Mutter zeigt. An dem Tag, an dem Miriam Pielhau runden Geburtstag gefeiert hätte.

"Irgendwann feiern wir wieder zusammen"

Am 12. Mai 2025 wäre die einstige "taff"-Moderatorin 50 Jahre alt geworden. In ihrer Instagram-Story erinnerte Eva Imhof an ihre verstorbene Freundin. Zu dem Bild eines Seeufers plus einem blauen Schmetterling schrieb sie: "Du schöner Schmetterling, alles Liebe zum Fünfzigsten! Irgendwann feiern wir wieder zusammen." Weiter ließ sie Miriam Pielhau wissen: "Du bist auf jeden Fall immer in unseren Gedanken." Dazu erklang der Song "Can't Stop The Feeling" von Justin Timberlake.

Zum ersten Todestag 2017 hatte Imhof einen posthumen Brief an ihre Freundin auf Facebook veröffentlicht, der ein rührendes Erlebnis schilderte. "Letzte Woche war Fest in unserem Viertel. Da standen wir letztes Jahr noch gemeinsam. Ich habe mich dieses Mal dabei ertappt, wie ich auf Dein Haus schaue und mir ein 'Ach Miri' entfährt. Erschrocken habe ich mich umgesehen, aber keiner hat etwas gemerkt. In dem Moment fängt die Band an zu spielen: 'Somewhere over the rainbow' in der Version von Louis Armstrong..."

Miriam Pielhau verlor ihren großen Kampf gegen den Krebs

Das Schicksal der beliebten TV-Moderatorin Miriam Pielhau hat viele Menschen berührt. Im Frühjahr 2008 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, womit sie offen umging und so zum Vorbild für andere Betroffene wurde. Sie stellte sich dem Kampf, besiegte die Krankheit. Doch 2014 kam sie zurück und hatte 2015 auch die Leber befallen. Im Februar 2016 schien es dann erneut so, als hätte Miriam Pielhau den Krebs besiegt. Doch am 12. Juli 2016 starb sie im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen der Erkrankung. Ihre Tochter Mina war damals erst vier Jahre alt.