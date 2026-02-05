Mit Eva Benetatou hat sich am Mittwochabend ein weiterer Star aus dem RTL-Dschungelcamp verabschieden müssen. Im Exit-Interview stellt sie klar, dass sie nicht mit Patrick Romer und Gil Ofarim geflirtet hat. Zudem verriet sie, wem sie nun den Sieg gönnt.
Eva Benetatou (33) ist am 13. Tag aus dem Dschungelcamp geflogen (auch bei RTL+). Im Exit-Interview betont sie, dass sie mit "einem weinenden und einem lachenden Auge gegangen" sei. "Einerseits hätte ich natürlich gerne weitergekämpft, andererseits bin ich aber auch froh, diesem Druck nicht mehr ausgesetzt zu sein."