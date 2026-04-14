Eurowings trotzt dem Streik: Nur ein Mallorca-Flug ausgefallen

Bei Lufthansa und Eurowings lief am Montag mehr als erwartet: Eurowings schaffte insgesamt 60 Prozent seines normalen Flugprogramms. Zum Teil lief der Ausstand ins Leere.
Beim Streik bei Eurowings – der im Gegensatz zur tagelangen Eskalation bei der Lufthansa nur am Montag stattfand – fiel die Bilanz für Reisende besser aus als zunächst befürchtet. Laut Florian Gränzdörffer, Head of Media Relations bei Eurowings, konnten trotz Streikaufruf insgesamt rund 60 Prozent des normalen Flugprogramms durchgeführt werden – das entspricht mehr als 300 Flügen.