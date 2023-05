1 Während die Schwedin Loreen ihren Sieg feiert, ist die Enttäuschung bei „Lord of the Lost“ groß. Foto: dpa/Peter Kneffel

Schon wieder Letzter: Auch dieses Jahr konnte Deutschland beim Eurovision Song Contest nicht punkten. Durch die hohen Kosten lohnt sich eine Teilnahme an der größten Musikshow Europas nicht mehr, meinen Kritiker.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) ist Deutschland auf dem letzten Platz gelandet. 15 Punkte konnte die Metalrock-Band „Lord of the Lost“ sammeln – im Vergleich zum Vorjahr mit Null Punkten ein besseres, aber nicht zufriedenstellendes Ergebnis. So lautet zumindest der Tenor aus der ESC-Community, in der aktuell „Diskussionsbedarf“ herrscht.