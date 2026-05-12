Eurovision Song Contest: Weimer fährt für Israels Song-Contest-Auftritt nach Wien

Israel tritt beim Eurovision Song Contest 2026 an, trotz Kritik. Der deutsche Kulturstaatsminister hatte sich dafür starkgemacht - und will selbst vor Ort unterstützen.
Brüssel - Israel tritt trotz Kritik beim Eurovision Song Contest (ESC) an - und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) will dabei sein. "Es ist kein Ort, wo politische Dinge in dieser Dimension eine Rolle spielen sollten", sagte Weimer in Brüssel am Rande eines Treffens der europäischen Kulturminister über den Musikwettbewerb. Er sei sehr froh, dass Israel singen dürfe und fahre deshalb nach Wien, um sich auch den israelischen Sänger anzuhören.