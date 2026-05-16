Eurovision Song Contest: Sarah Engels geht mit Zuversicht ins Finale

1 Sarah Engels läuft mit der deutschen Fahne zu Beginn der Probe für das Finale auf die Bühne des 70. Eurovision Song Contest. Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Der Countdown läuft. Die letzte Generalprobe vor dem Finale ist vorbei. Beim großen Auftritt beim ESC wird Sarah Engels von der Familie unterstützt - und von einem Faultier.











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Bei Deutschlands ESC-Teilnehmerin Sarah Engels wächst unmittelbar vor dem Finale des Eurovision Song Contests die Zuversicht. Sie fühle sich gut, sagte die 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur nach der letzten Generalprobe wenige Stunden vor der Show. Engels wird von ihrer Familie unterstützt. „Meine Mama und mein Bruder werden in der Halle sein. Mein Mann sitzt natürlich neben mir auf der Couch“, sagte sie weiter. Alle Finalisten warten auf den Sofas im sogenannten Green Room auf das Ergebnis.