Jeremy Allen White singt "Born to Run" "Deliver Me From Nowhere": Erster Blick auf Bruce-Springsteen-Biopic

Bei der CinemaCon waren die ersten Bewegtbilder zum Bruce-Springsteen-Biopic "Deliver Me From Nowhere" zu sehen. Und zu hören war in dem Clip, wie "The Bear"-Star den Song "Born to Run" Jeremy Allen White anstimmt.