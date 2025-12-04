Eurovision Song Contest in Wien: Israel darf am nächsten ESC teilnehmen - Spanien kündigt Boykott an

Israel darf 2026 beim Eurovision Song Contest in Wien antreten. Spanien reagiert: Das Land kündigt wegen Israels Teilnahme einen Boykott an.
Der Eurovision Song Contest (ESC) im kommenden Jahr in Wien wird voraussichtlich mit Israel, aber ohne Länder wie Spanien und die Niederlande stattfinden. Bei einer Sitzung der Europäischen Rundfunkunion (EBU) in Genf wurde am Donnerstag keine Abstimmung über Israels strittige Teilnahme anberaumt, wie am Abend in einer Erklärung mitgeteilt wurde. Damit ist der Weg für Israels Teilnahme frei, die Rundfunkanstalten von Spanien, Irland und den Niederlanden kündigten als Reaktion umgehend einen Boykott der Veranstaltung an.