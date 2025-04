Eurovision Song Contest in Basel: Céline Dions Auftritt beim Schweizer ESC weiter ungewiss

Eurovision Song Contest in Basel

1 Knapp vier Wochen vor dem Finale des Eurovision Song Contest in Basel ist der Auftritt von Céline Dion noch offen (Archivfoto). Foto: Invision/AP/Evan Agostini

Kommt sie oder kommt sie nicht? Für Céline Dion, die bei dem Musikfestival 1988 für die Schweiz gewann, wäre auf der Bühne in Basel immer Platz. Das reicht aber nicht.











Knapp vier Wochen vor dem Finale des Eurovision Song Contest in Basel ist immer noch unklar, ob Céline Dion auftreten wird. Die Kanadierin vertrat die Schweiz 1988, gewann und legte damit den Grundstein zu ihrer großen Karriere. Bei der Vorstellung der Prominenten, die in der Finalwoche und bei der Eröffnungsshow am 11. Mai außerhalb der Konkurrenz auftreten, ließ der Sender die Frage offen.