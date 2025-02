2 Darum geht es: Stefan Raab hat den Sieg des ESC als Ziel ausgegeben. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Nach vielen Pleiten soll Stefan Raab den deutschen ESC-Fluch brechen. Genügend Kandidaten hat er gefunden. Der Vorentscheid bei RTL und ARD konfrontiert den 58-Jährigen auch mit seiner Vergangenheit.











Köln/Hürth - Am Freitag ist Valentinstag und dazu passt, dass in einem Fernsehstudio in Hürth bei Köln zwei Liebende wieder zueinanderfinden: Stefan Raab und der Eurovision Song Contest (ESC).