Eurovision Song Contest Unsere Prognose für Samstag

Von Simon Rilling 11. Mai 2018 - 18:44 Uhr

Sie müssen jetzt sehr stark sein: An diesem Samstag trällert Europa beim Eurovision Song Contest wieder um die Wette. Wir wagen eine vorsichtige Prognose.





Lissabon - Salvador Sobral hat’s vorgemacht, jetzt zieht der Rest nach. Beim Eurovision Song Contest in Lissabon an diesem Samstag (ARD, 21 Uhr) dominieren die leisen Töne. Die Themen sind die üblichen: Herz, Schmerz und dann eben noch die Welt retten, seine Träume leben, den Regenbogen jagen und vor allem – nie aufgeben. Für Deutschland geht Michael Schulte mit dem Lied „You let me walk alone“ an den Start. Wir wagen eine vorsichtige Prognose. Tippen Sie mit!