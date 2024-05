1 Greta Thunberg wird abgeführt Foto: AFP/JOHAN NILSSON/TT

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wurde am Samstagabend in Malmö abgeführt. Sie hatte gegen die Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest protestiert.











Bei einem Protest gegen Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) ist Klimaaktivistin Greta Thunberg am Samstagabend mit anderen Demonstrierenden in Malmö von der Polizei abgeführt worden. Die Polizei sperrte den Platz vor der Arena ab. Bei ersten Demonstrationen am Abend des Finales hatte die Polizei die Stimmung noch als „friedlich“ beschrieben – bei der Versammlung vor der Halle mussten die Einsatzkräfte dann jedoch mehr durchgreifen. Mehrere Menschen wurden wegen Störungen festgenommen.