Eurovision Song Contest: ESC-Beitrag aus Estland sorgt in Italien für Empörung

Rom - Der Sänger Tommy Cash aus Estland hat mit seinem Beitrag für den Eurovision Song Contest (ESC) eine Menge Leute in Italien gegen sich aufgebracht. Der 33-Jährige bedient in dem Lied "Espresso Macchiato" ausführlich die verschiedensten Klischees: Von Spaghetti über Amore bis Mafia ist alles drin. Jetzt empören sich in Italien viele über den Rapper (eigentlich: Tomas Tammemets), der den Vorentscheid in Estland vergangene Woche klar gewonnen hatte.

Der Vizepräsident des italienischen Senats, Gian Marco Centinaio, forderte sogar seinen Ausschluss aus dem Wettbewerb. "Wer Italien beleidigt, muss der Eurovision fernbleiben", verlangte der Abgeordnete der Rechtspartei Lega. Cash singe in "furchtbarem Italienisch" über jemanden, der nur durch Kaffeetrinken und "Schwitzen wie ein Mafioso" reich geworden sei. "Er sollte nach Italien kommen, um zu sehen, wie anständige Leute arbeiten, bevor er sich erlaubt, solche dummen Lieder voller Klischees zu schreiben."

"Eine ganze Kultur beleidigt"

Der Verbraucherschutzverband Codacons kündigte offizielle Beschwerde bei der Europäischen Rundfunkunion (EBU) an. Der Song zeichne ein "verzerrtes und beleidigendes Bild" von Italien. "Wenn Lieder mit sexistischem Inhalt ausgeschlossen wurden, wäre es dann nicht auch angemessen, ein Lied auszuschließen, das eine ganze Kultur beleidigt?" Auf Youtube wurde "Espresso Macchiato" schon mehr als 2,3 Millionen geklickt.

In dem Lied, einer wilden Mischung aus fehlerhaftem Italienisch und Englisch, heißt es unter anderem: "Me like to fly privati / With 24 carati / Also mi casa very grandioso / Me money numeroso / I work around the clocko / That’s why I’m sweating like a mafioso." Also ungefähr: "Ich fliege gern privati / Mit 24 Carati / Mein Haus ist sehr grandioso / Das Geld sehr vieleso / Ich arbeite rund um die Clocko / Deshalb schwitze ich wie ein Mafioso." Der ESC findet dieses Jahr Mitte Mai in Basel in der Schweiz statt.