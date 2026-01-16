Eurovision Song Contest: „Der Typ mit der Gitarre“ – Myle aus Ravensburg will zum ESC

Mit einfühlsamem Pop will Newcomer Myle beim ESC-Vorentscheid punkten. Wer hinter dem Künstlernamen steckt.
Pop-Newcomer Myle (25) tritt mit dem Song „A OK“ beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) an. Sein Beitrag sei eine „fette Umarmung“ für das Publikum, sagte der aus Ravensburg stammende Künstler der Deutschen Presse-Agentur. Seine Musik lasse sich als „gitarrengetrieben Pop-Mucke“ beschreiben. Auf große Showeffekte setze er nicht. „Ich bin einfach der Typ mit der Gitarre.“