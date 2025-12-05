Eurovision Song Contest: Der ESC-Streit um Israel und die Folgen

Israel darf beim ESC in Wien 2026 mitmachen. Andere Länder werden deshalb fern bleiben. Was werden die Folgen sein?
Der Eurovision Song Contest (ESC) taumelt in die größte Krise seit seiner Gründung – ausgerechnet zum Jubiläum! 1956 fand im schweizerischen Lugano der erste Musikwettbewerb der Europäischen Rundfunkunion (EBU) statt, damals noch unter dem Titel Grand Prix d’Eurovision. Am 16. Mai 2026 wird in Wien also der 70. Geburtstag dieser weltweit einmaligen Veranstaltung gefeiert. Der veranstaltende Österreichische Rundfunk (ORF) hoffte noch vor wenigen Tagen auf eine Rekordzahl an Teilnehmerländern. Doch ein halbes Jahr vor dem großen Fest ist ein tiefer Graben zwischen den EBU-Mitgliedsländern aufgebrochen – im Streit um die Teilnahme Israels.