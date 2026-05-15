Der ESC 2026 führt neue Regeln ein, nachdem Israel 2025 überraschend die Publikumsabstimmung gewonnen hat. Damit soll das Vertrauen in den Wettbewerb wiederhergestellt werden.
Der Eurovision Song Contest (ESC) zieht in diesem Jahr Konsequenzen aus dem Erfolg Israels von 2025: Weil das Land im vergangenen Jahr völlig unerwartet deutlich die Publikumsabstimmung gewann, gelten ab diesem Jahr neue Regeln. Der ESC will damit bei der 70. Ausgabe Vertrauen zurückgewinnen. Dies sind die wichtigsten Regeln des ESC 2026: