Der Probenplan für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien steht. Sarah Engels betritt am 7. Mai erstmals die Bühne der Wiener Stadthalle. Die 2.000 Quadratmeter große Bühne setzt komplett auf LED- und Lasertechnologie. Das große Finale steigt am 16. Mai.
Der komplette Probenplan für den diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien steht fest. EBU und ORF haben den Ablauf vor wenigen Tagen veröffentlicht, wie "ESC kompakt" berichtet. Sarah Engels (33) absolviert ihre erste Probe demnach am 7. Mai 2026. Die Sängerin tritt mit ihrem Song "Fire" für Deutschland an.