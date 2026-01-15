Die neun Teilnehmer für den deutschen ESC-Vorentscheid 2026 stehen fest: Der bekannteste Name unter den Künstlern ist DSDS-Star Sarah Engels, die ihren Song "Fire" präsentieren wird. Die Show findet am 28. Februar in Berlin statt.
Die Teilnehmer für den deutschen ESC-Vorentscheid stehen fest. Der SWR gab die neun Künstler bekannt, die beim Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2026" antreten werden. Die Show findet am 28. Februar 2026 in Berlin statt. Barbara Schöneberger (51) führt erneut durch den Vorentscheid, der im Ersten um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.