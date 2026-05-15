Eurovision Song Contest 2026: ESC in Wien – Das sind die Finalisten

Das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) ist komplett: Hier erfahren Sie, welche Länder es ins Finale geschafft haben – und in welcher Reihenfolge sie am Samstag auftreten.
Das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) ist komplett: Am Donnerstagabend qualifizierten sich im zweiten Halbfinale in Wien zehn weitere Länder für das große Finale mit 25 Teilnehmern am Samstag. Unter den erfolgreichen Halbfinalisten sind Australien und Dänemark, die beide zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden.