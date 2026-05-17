Eurovision Song Contest 2026: ESC in Wien – Bulgarien gewinnt, Deutschland nur Platz 23

Begleitet wurde der Song Contest von Protesten: Fünf Länder, darunter Spanien, boykottierten den ESC wegen Israels Teilnahme. Am Ende gewinnt Bulgarien vor Israel.
Bulgarien hat mit dem Lied „Bangaranga“ den 70. Eurovision Song Contest gewonnen. Die Sängerin Dara bekam die meisten Punkte, wie in der Liveshow in Wien bekanntgegeben wurde. Deutschland landete mit der Sängerin Sarah Engels in der Nacht zum Sonntag nur auf dem 23. Platz von 25 Finalisten. Israel wurde mit dem Lied „Michelle“ Zweiter, es folgten Rumänien, Australien und Italien sowie Finnland.