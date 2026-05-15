Fünf Länder zeigen dem ESC als Protest gegen Israels Teilnahme die kalte Schulter. Wo wird der Boykott durchgezogen, und wo nimmt man es nicht so genau?
Sender aus fünf europäischen Ländern boykottieren den Eurovision Song Contest 2026. Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien nehmen aus Protest gegen die Teilnahme Israels nicht an dem Wettbewerb in Wien teil. Abstimmen dürfen ESC-Fans aus diesen Ländern trotzdem – ihre Stimmen werden aber mit nicht teilnehmenden Staaten aus aller Welt zusammengefasst. Doch was läuft in den Boykott-Ländern am Samstagabend statt des ESC im Fernsehen, und wo nimmt man es mit dem Boykott nicht so genau?