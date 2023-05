So äußern sich Lord Of The Lost nach der Pleite Liverpool

21 Lord Of The Lost landet auf dem letzten Platz. Foto: dpa/Peter Kneffel

Pleite beim ESC: Lord Of The Lost wird Letzter. Zu dem Debakel äußert sich in der Nacht Sänger Chris Harms. Wie er in die Zukunft blickt.









Deutschlands ESC-Hoffnung Lord Of The Lost ist nach dem letzten Platz in Liverpool tief enttäuscht, blickt aber nach vorn. „Natürlich ist das hart, auf dem letzten Platz zu landen. Wir haben auch echt nicht damit gerechnet. Wir dachten: Wir schaffen mindestens vorletzter oder drittletzter“, sagte Sänger Chris Harms in der Nacht zum Sonntag. „Aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt gerade das Gefühl haben, das uns das diese unfassbar schöne Erfahrung nicht vermiesen kann. Und dass wir auch jederzeit wieder mitmachen würden.“