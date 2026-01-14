Eurovision: Sarah Engels will für Deutschland beim ESC antreten

Vom DSDS-Finale zum ESC: Sarah Engels will im Mai für Deutschland singen. Viele würden ihr das nicht zutrauen, vermutet sie.
15 Jahre nach ihrer Finalteilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ will sich Sarah Engels (33) in einem weiteren Musikfinale beweisen: Die Sängerin aus Köln wird nach dpa-Informationen am 28. Februar beim deutschen ESC-Finale antreten. Auch die „Bild“-Zeitung hat darüber berichtet. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird Deutschland am 16. Mai beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien vertreten.