Demonstrationen, Buh-Rufe und eine Disqualifikation kurz vor dem Finale – der 68. Eurovision Song Contest (ESC) wird vermutlich einigen im Gedächtnis bleiben. Neben vielen Protesten gegen Israels Teilnahme am ESC, sorgte auch die Disqualifikation der Niederlande für eine angespannte Stimmung in Malmö.

Mit einer Mischung aus dem Pop- und Rapsong „Europapa“ galt der niederländische Sänger Joost Klein als einer der Favoriten. Wegen eines Vorfalls nach dem Halbfinale am Donnerstag durfte er jedoch am großen Finale am Samstag nicht auftreten.

Lesen Sie auch

Warum die Niederlande disqualifiziert wurde

Die Entscheidung fiel im Zusammenhang mit unerwünschten Filmaufnahmen von Joost Klein, wie der niederländische Fernsehsender Avrotros berichtet. „Nach dem Auftritt am vergangenen Donnerstag kam es zu einem Zwischenfall. Entgegen klarer Absprachen wurde Joost gefilmt, als er gerade von der Bühne kam und in den Greenroom eilen musste“, berichtete Avrotros am Samstagabend.

„In diesem Moment hat Joost mehrfach zu verstehen gegeben, dass er nicht gefilmt werden möchte. Dies wurde nicht respektiert. Daraufhin machte Joost eine drohende Bewegung in Richtung der Kamera. Dabei hat Joost die Kamerafrau nicht berührt“.

Polizei nahm die Ermittlungen auf

Der Vorfall wurde angezeigt und die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Am Samstag wurde bekannt gegeben, dass Klein nicht am Finale am Samstagabend teilnehmen darf. „Avrotros findet diese Maßnahme sehr hart und unverhältnismäßig. Wir stehen für gute Umgangsformen, damit es keine Missverständnisse gibt, aber eine Ausschlussmaßnahme steht in unseren Augen in keinem Verhältnis zu diesem Vorfall“, erklärte der Sender und zeigte sich „sehr enttäuscht und bestürzt“, auch für die Millionen Fans. „Was Joost für die Niederlande und Europa geleistet hat, hätte nicht so enden dürfen.