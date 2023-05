1 2010 gewann Lena Meyer-Landrut den ESC. Auf welchem Platz die Band „Lord of the Lost“ landet, entscheidet sich am Samstag. Foto: IMAGO//ITAR TASS/Marc John

Egal ob „Lena“ oder „Lord of the Lost“ – Deutschland landet jedes Jahr automatisch im Eurovision Finale, während andere Länder um einen Platz bangen. Woher kommt der Vorteil für Deutschland?









37 Länder nehmen am diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool teil. An der Show am Samstag, den 13. Mai, treten jedoch nur 26 Künstler auf. Warum? Der ESC gilt als Wettbewerb, für den sich ein Großteil der Länder in zwei Halbfinals erst qualifizieren muss. Pro Halbfinale treten rund 16 Sänger auf – die zehn Besten erhalten ein Ticket fürs Finale.